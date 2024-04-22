Наталья Васильева
Место рождения
Дата рождения19.08.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1887 ст.
Отец: Василий Емельянов
Мать: Настасья Иванова
Крещение
19.08.1887 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
11.01.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Михайлович Емельянов
Восприемник
20.06.1907 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Агриппина Михайловна
Восприемник
06.04.1916 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно