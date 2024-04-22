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Наталья Васильева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.08.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1887 ст.

Отец: Василий Емельянов

Мать: Настасья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
19.08.1887 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
11.01.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Михайлович Емельянов
Восприемник
20.06.1907 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Агриппина Михайловна
Восприемник
06.04.1916 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно
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