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Наталья Васильева

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.08.1881 ст.

Дата смерти

05.07.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1881 ст.

Отец: Василий Емельянов

Мать: Настасья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
24.08.1881 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
05.07.1882 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
07.07.1882 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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