Михей Васильев
Место рождения
Дата рождения07.08.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1868 ст.
Отец: Василий Емельянов
Мать: Настасья Иванова
Крещение
08.08.1868 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Евдокия Емельянова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно