Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов) 25.02.1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.02.1812, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1883

Отец
Мартемьян Антонов Маркелл Антонов / Мартемьян Антонов1783 г.р.
Мать
Мартемьянова Екатерина1781 г.р.
Супруги
Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна1813 г.р.
Дети
Мартемьянов Ефим Перес. В 1851 Г. Анисимович16.01.1837 г.р.
Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна1842 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1812

Отец: Мартемьян Антонов Маркелл Антонов / Мартемьян Антонов

Мать: Мартемьянова Екатерина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22 Павел

Бракосочетание
17.05.1835

Жена: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Рождение ребёнка
16.01.1837

Сын: Мартемьянов Ефим Перес. В 1851 Г. Анисимович

Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна

Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мартемьянова) Алена Перес. В 1851 Г. Алена/ Елена Анисимовна

Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Жена Купца Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Перес. В 1851 Г. Анисимовна

Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Рождение ребёнка
03.10.1850

Дочь: (Мартемьянова) Евлампия Анисимовна

Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Рождение ребёнка
24.03.1853

Сын: Мартемьянов Захар Анисимович

Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Смерть
До 1883

Мы используем куки для улучшения работы сайта.