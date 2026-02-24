Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)
мужской, родился 25.02.1812, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1883
МатьМартемьянова Екатерина1781 г.р.
Супруги
Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна1813 г.р.
Дети
Мартемьянов Ефим Перес. В 1851 Г. Анисимович16.01.1837 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1812
Место жительства
1816
Место жительства
1835
Бракосочетание
17.05.1835
Рождение ребёнка
16.01.1837
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна
Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мартемьянова) Алена Перес. В 1851 Г. Алена/ Елена Анисимовна
Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Жена Купца Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Перес. В 1851 Г. Анисимовна
Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна
Рождение ребёнка
03.10.1850
Дочь: (Мартемьянова) Евлампия Анисимовна
Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Рождение ребёнка
24.03.1853
Сын: Мартемьянов Захар Анисимович
Мать ребёнка: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна
Место жительства
1858
Смерть
До 1883