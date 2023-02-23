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Марья Варламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мартемьянов Ефим Анисимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лукерия Анисимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Алена Анисимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Николаева Олимпиада Анисимовна

Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Мартемьянов Захар Анисимович

Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Смерть
Неизвестно
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