Марья Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Мартемьянов Ефим Анисимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лукерия Анисимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Алена Анисимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Николаева Олимпиада Анисимовна
Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Мартемьянов Захар Анисимович
Отец ребёнка: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно