Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1842, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)25.02.1812 г.р.
Мать
Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна1813 г.р.
Супруги
Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович1842 г.р.
Дети
Дорогов Вмн Григорий Кузмич1863 г.р.
Иванова (Дорогова) Евдокия КузминичнаВычислено 1867 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)

Мать: Марья Перес. В 1851 Г. Варламовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Бракосочетание
24.01.1860

Муж: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Иванова (Дорогова) Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: (Дорогова) Мелания Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Рождение ребёнка
04.08.1875

Дочь: (Дорогова) Евдокия Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Рождение ребёнка
25.05.1879

Дочь: (Дорогова Кр-Я 24.06.1897) Елена Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Рождение ребёнка
05.07.1882

Дочь: (Дорогова) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Рождение ребёнка
03.06.1885 ст.

Дочь: Дорогова Ольга Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Смерть
Неизвестно

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