Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна
женский, родилась 1842, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)25.02.1812 г.р.
МатьМарья Перес. В 1851 Г. Варламовна1813 г.р.
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Отец: Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)
Сын: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович
Дочь: Иванова (Дорогова) Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович
Дочь: (Дорогова) Мелания Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович
Дочь: (Дорогова) Евдокия Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович
Дочь: (Дорогова Кр-Я 24.06.1897) Елена Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович
Дочь: (Дорогова) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович
Дочь: Дорогова Ольга Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович