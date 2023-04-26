(Дорогова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорогова) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Дорогов Кузьма Ефремович

Мать: Лукерия Анисимовна

Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Артемьев Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
30.01.1900

Сын: Артемьев Василий Родионович

Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев

запись МК март 1901
Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Ксения Родионовна

Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
11.04.1904

Дочь: Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Елизавета Родионовна

Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев

Рождение ребёнка
20.11.1907

Дочь: Екатерина Родионовна

Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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