(Дорогова) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Дорогов Кузьма Ефремович
Мать: Лукерия Анисимовна
Бракосочетание
10.11.1899
Рождение ребёнка
30.01.1900
Сын: Артемьев Василий Родионович
Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев
запись МК март 1901
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Ксения Родионовна
Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
11.04.1904
Дочь: Ирина Родионовна
Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Елизавета Родионовна
Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
20.11.1907
Дочь: Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Артемьев Родион Тимофеев
Смерть
Неизвестно