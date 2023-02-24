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Дорогов ВМН Григорий Кузмич

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Место рождения

станица Щучинская

Дата рождения

1863

Дата смерти

21.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дорогов Кузьма Ефремович

Мать: Лукерия Анисимовна

станица Щучинская
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Дорогов Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Дорогов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
С 1897 по 1898

Сын: Дорогов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1899

Дочь: Юлия Кузминична

Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Дорогов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Мария Кузминична

Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1906

Дочь: Матрена Кузминична

Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна

Смерть
21.03.1921
Причина смерти: расстрелян
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