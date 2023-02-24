Дорогов ВМН Григорий Кузмич
Место рождениястаница Щучинская
Дата рождения1863
Дата смерти21.03.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Дорогов Кузьма Ефремович
Мать: Лукерия Анисимовна
станица Щучинская
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Дорогов Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Дорогов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
С 1897 по 1898
Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1899
Дочь: Юлия Кузминична
Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Дорогов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Мария Кузминична
Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1906
Дочь: Матрена Кузминична
Мать ребёнка: Дорогова Мария Ивановна
Смерть
21.03.1921
Причина смерти: расстрелян