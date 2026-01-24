Дорогов Федот Григорьевич
мужской, родился Около 1884
умер Неизвестно
ОтецДорогов Вмн Григорий Кузмич1863 г.р.
МатьДорогова (Калашникова) Мария Марфа Ивановна1864 г.р.
Супруги
(Автаева) Евлампия ИвановнаОколо 1885 г.р.
Дети
Дорогов Петр Федотович19.01.1905 г.р.
Дорогов Иван Федотович30.01.1907 г.р.Показать еще 5
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Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
15.01.1903
Рождение ребёнка
19.01.1905
Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1907
Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1909 ст.
Сын: Дорогов Валерий Федотович
Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Дорогова Лидия Федотовна
Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Дорогова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1921
Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1924
Сын: Дорогов Геннадий Федотович
Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна
Смерть
Неизвестно