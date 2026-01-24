Дорогов Федот Григорьевич Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Федот Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1884

умер Неизвестно

Отец
Дорогов Вмн Григорий Кузмич1863 г.р.
Мать
Дорогова (Калашникова) Мария Марфа Ивановна1864 г.р.
Супруги
(Автаева) Евлампия ИвановнаОколо 1885 г.р.
Дети
Дорогов Петр Федотович19.01.1905 г.р.
Дорогов Иван Федотович30.01.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Мать: Дорогова (Калашникова) Мария Марфа Ивановна

Бракосочетание
15.01.1903

Жена: (Автаева) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1905

Сын: Дорогов Петр Федотович

Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Дорогов Иван Федотович

Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1909 ст.

Сын: Дорогов Валерий Федотович

Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Дорогова Лидия Федотовна

Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Дорогова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1921

Сын: Дорогов Борис Федотович

Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Дорогов Геннадий Федотович

Мать ребёнка: (Автаева) Евлампия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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