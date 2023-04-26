Дорогова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Дорогов Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Дорогов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Рождение ребёнка
С 1897 по 1898
Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Рождение ребёнка
16.07.1899
Дочь: Юлия Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Дорогов Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Мария Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Рождение ребёнка
27.03.1906
Дочь: Матрена Кузминична
Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич
Смерть
Неизвестно