Дорогова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Дорогов Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Дорогов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Рождение ребёнка
С 1897 по 1898

Сын: Дорогов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Рождение ребёнка
16.07.1899

Дочь: Юлия Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Дорогов Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Мария Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Рождение ребёнка
27.03.1906

Дочь: Матрена Кузминична

Отец ребёнка: Дорогов Вмн Григорий Кузмич

Смерть
Неизвестно
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