Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Мать: Марья Варламовна
Рождение ребёнка
21.05.1871
Сын: Николаев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1881
Сын: Николаев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно