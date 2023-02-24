Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Мать: Марья Варламовна

Рождение ребёнка
21.05.1871

Сын: Николаев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1881

Сын: Николаев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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