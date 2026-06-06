Николаев Семен Андреевич
мужской, родился 05.04.1889 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умер Неизвестно
ОтецНиколаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей ИвановичОколо 20.08.1851 г.р.
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Рождение
05.04.1889 ст.
Отец: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович
Мать: Жена Купца Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Перес. В 1851 Г. Анисимовна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно