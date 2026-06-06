Николаев Семен Андреевич 05.04.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Семен Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.04.1889 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умер Неизвестно

Мать
Жена Купца Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Перес. В 1851 Г. Анисимовна1850 г.р.
Отец
Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей ИвановичОколо 20.08.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889 ст.

Отец: Николаев Кр. 6.04.1876. Вмн Андрей Иванович

Мать: Жена Купца Николаева (Мартемьянова) Олимпиада Перес. В 1851 Г. Анисимовна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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