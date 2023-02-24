Мартемьянов Ефим Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти15.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1833
Отец: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Мать: Марья Варламовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мартемьянов Павел Ефимович
Мать ребёнка: Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Николаева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Александра (близнецы)
Мать ребёнка: Мартемьянова Кр 23.02.1871 Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Александра (близнецы)
Мать ребёнка: Мартемьянова Кр 23.02.1871 Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Кр. 1.07.1890 Леонтий Ефимович
Мать ребёнка: Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Ефимовна
Мать ребёнка: Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Екатерина Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1916
Казахстан, станица Щучинская