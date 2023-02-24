Мартемьянов Ефим Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Ефим Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

15.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Мать: Марья Варламовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мартемьянов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Николаева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: Александра (близнецы)

Мать ребёнка: Мартемьянова Кр 23.02.1871 Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: Александра (близнецы)

Мать ребёнка: Мартемьянова Кр 23.02.1871 Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Кр. 1.07.1890 Леонтий Ефимович

Мать ребёнка: Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Ефимовна

Мать ребёнка: Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Екатерина Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Кр 23.02.1871 Дарья Максимовна

Смерть
15.09.1916
Казахстан, станица Щучинская
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