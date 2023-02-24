Мартемьянов Павел Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Мартемьянов Ефим Анисимович
Мать: Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мартемьянов Андрей Павлович
Мать ребёнка: Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
21.11.1899
Дочь: Августа Павловна
Мать ребёнка: Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
30.06.1901
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Георгий Павлович
Мать ребёнка: Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Елена Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Митрофановна
Смерть
Неизвестно