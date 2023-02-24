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Мартемьянов Павел Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Мартемьянов Ефим Анисимович

Мать: Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мартемьянов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
21.11.1899

Дочь: Августа Павловна

Мать ребёнка: Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
30.06.1901

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Георгий Павлович

Мать ребёнка: Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Елена Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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