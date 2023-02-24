(Мартемьянова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1901
Отец: Мартемьянов Павел Ефимович
Мать: Елена Митрофановна
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Хомулло Вениамин Тимофеевич
Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1921
Сын: Хомулло Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно