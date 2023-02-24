(Мартемьянова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мартемьянова) Мария Павловна

(Мартемьянова) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1901

Отец: Мартемьянов Павел Ефимович

Мать: Елена Митрофановна

Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Хомулло Вениамин Тимофеевич

Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1921

Сын: Хомулло Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Хомулло Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомулло Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close