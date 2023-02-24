(Хомулло) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хомулло) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомулло Тимофей Иванович

Мать: Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Леонид

Смерть
Неизвестно
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