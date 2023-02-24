(Хомулло) Лидия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомулло Тимофей Иванович
Мать: Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно