Помазай Павел Минович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Тимофеевна
Смерть
1946