Мартемьянов кр. 1.07.1890 Леонтий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартемьянов Ефим Анисимович
Мать: Екатерина Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: .......... Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Борис Леонтьевич
Мать ребёнка: .......... Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: .......... Тимофеевна
Смерть
Неизвестно