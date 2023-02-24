Мартемьянов кр. 1.07.1890 Леонтий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов кр. 1.07.1890 Леонтий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартемьянов Ефим Анисимович

Мать: Екатерина Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: .......... Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Борис Леонтьевич

Мать ребёнка: .......... Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: .......... Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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