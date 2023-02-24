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Мартемьянов Борис Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартемьянов Кр. 1.07.1890 Леонтий Ефимович

Мать: .......... Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Мартемьянов Петр Борисович

Мать ребёнка: Дарья Прокопиевна

Рождение ребёнка
04.12.1924

Сын: Мартемьянов Вениамин Борисович

Мать ребёнка: Дарья Прокопиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Дарья Прокопиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Прокопиевна

Смерть
Неизвестно
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