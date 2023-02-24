Мартемьянов Борис Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1912
Сын: Мартемьянов Петр Борисович
Мать ребёнка: Дарья Прокопиевна
Рождение ребёнка
04.12.1924
Сын: Мартемьянов Вениамин Борисович
Мать ребёнка: Дарья Прокопиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Дарья Прокопиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Прокопиевна
Смерть
Неизвестно