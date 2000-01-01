село Макинка, село Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Макинка

район Биржан сал, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Макинское поселение
11767. Макинское посел., отд. сельск. общ., осн. 1890 г.Всех дворов: 125. 1139Лошадей: 23. Рогатого скота: 18. Овец: 16.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, район Биржан сал, Макинский сельский округ
село МакинкаМакинка а.114543100
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