Мартемьян Антонов Маркелл Антонов / Мартемьян Антонов
мужской, родился 1783, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.04.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАнтон Ларионов1747 г.р.
Мать(Из Барановки) Марья Максимова1757 г.р.
ДетиПоказать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Антон Ларионов
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1801
Сын: Мартемьянов Алексей Маркелов/ Мартемьянов
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мартемьянов Павел Перес. В 1851 Г. 1Й Мартемьянович
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
25.02.1812
Сын: Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Павел 2Й Мартемьянов
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Рекрут В 1837 Г. Мартемьянов
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Алексей Мартемьянов
Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Смерть
07.04.1856
Место жительства
1858