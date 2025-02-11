Мартемьян Антонов Маркелл Антонов / Мартемьян Антонов 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьян Антонов Маркелл Антонов / Мартемьян Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1783, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.04.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Антон Ларионов1747 г.р.
Мать
(Из Барановки) Марья Максимова1757 г.р.
Дети
Мартемьянов Алексей Маркелов/ Мартемьянов1801 г.р.
Мартемьянов Павел Перес. В 1851 Г. 1Й Мартемьянович1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Антон Ларионов

Мать: (Из Барановки) Марья Максимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мартемьянов Алексей Маркелов/ Мартемьянов

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мартемьянов Павел Перес. В 1851 Г. 1Й Мартемьянович

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13 Маркелл

Рождение ребёнка
25.02.1812

Сын: Мартемьянов Анисим Перес. В 1851 Г. Мартемьянов (Антон Мартемьянов)

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Павел 2Й Мартемьянов

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
1819

Сын: Степан Рекрут В 1837 Г. Мартемьянов

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Алексей Мартемьянов

Мать ребёнка: Мартемьянова Екатерина

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переведен на Киргизскую степь

Смерть
07.04.1856
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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