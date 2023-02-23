Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Алексей Маркелов

Отец ребёнка: Маркел- Антонов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мартемьянов Павел Мартемьянович

Отец ребёнка: Маркел- Антонов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Павел Мартемьянов

Отец ребёнка: Маркел- Антонов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мартемьянов Анисим Мартемьянович

Отец ребёнка: Маркел- Антонов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Степан Мартемьянов

Отец ребёнка: Маркел- Антонов

Смерть
Неизвестно
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