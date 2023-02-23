Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Алексей Маркелов
Отец ребёнка: Маркел- Антонов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мартемьянов Павел Мартемьянович
Отец ребёнка: Маркел- Антонов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Павел Мартемьянов
Отец ребёнка: Маркел- Антонов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мартемьянов Анисим Мартемьянович
Отец ребёнка: Маркел- Антонов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Мартемьянов
Отец ребёнка: Маркел- Антонов
Смерть
Неизвестно