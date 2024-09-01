Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов
Место рожденияСидоровичи
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
28.10.1800 ст.
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Ковяко (Петух) Катаржына (Кацярына) Тадэвушовна она же Фадзеевна
Мать ребёнка: Петух (Дущинская) Анна Станиславна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Петух Яким Тадэвушов он же Фадзеев
Мать ребёнка: Петух (Дущинская) Анна Станиславна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Петух Павел Тадэвушов он же Фадзеев
Мать ребёнка: Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна
Бракосочетание
18.07.1813 ст.
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Петух Юзаф (Осип) Тадэвушов он же Фадзеев
Мать ребёнка: Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна
Смерть
Неизвестно