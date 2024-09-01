Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Место рождения

Сидоровичи

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Мать: Петух Авдотья Сымоновна

Бракосочетание
28.10.1800 ст.

Жена: Петух (Дущинская) Анна Станиславна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Ковяко (Петух) Катаржына (Кацярына) Тадэвушовна она же Фадзеевна

Мать ребёнка: Петух (Дущинская) Анна Станиславна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Петух Яким Тадэвушов он же Фадзеев

Мать ребёнка: Петух (Дущинская) Анна Станиславна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Петух Павел Тадэвушов он же Фадзеев

Мать ребёнка: Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна

Бракосочетание
18.07.1813 ст.

Жена: Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Петух Юзаф (Осип) Тадэвушов он же Фадзеев

Мать ребёнка: Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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