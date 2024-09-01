Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти08.05.1839 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Бракосочетание
18.07.1813 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Петух Юзаф (Осип) Тадэвушов он же Фадзеев
Отец ребёнка: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов
Смерть
08.05.1839 ст.