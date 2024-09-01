Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна

Место рождения

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

08.05.1839 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Петух Павел Тадэвушов он же Фадзеев

Отец ребёнка: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Бракосочетание
18.07.1813 ст.

Муж: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Петух Юзаф (Осип) Тадэвушов он же Фадзеев

Отец ребёнка: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
08.05.1839 ст.
Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

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