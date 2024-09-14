Петух Юзаф (Осип) Тадэвушов он же Фадзеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1818
Отец: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов
Мать: Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1840 ст.
Дочь: Петух Анна Юзафовна она же Осиповна
Мать ребёнка: Петух Кацярына (Екатерина) Осиповна
Рождение ребёнка
12.10.1843 ст.
Дочь: Петух Параскевия Осиповна
Мать ребёнка: Петух Кацярына (Екатерина) Осиповна
Смерть
Неизвестно