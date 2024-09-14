Петух Юзаф (Осип) Тадэвушов он же Фадзеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Юзаф (Осип) Тадэвушов он же Фадзеев

Место рождения

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Мать: Петух (Усивович Не Факт) Праксэда Мацеевна она же Матвеевна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петух Кацярына (Екатерина) Осиповна

Рождение ребёнка
10.12.1840 ст.

Дочь: Петух Анна Юзафовна она же Осиповна

Мать ребёнка: Петух Кацярына (Екатерина) Осиповна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.10.1843 ст.

Дочь: Петух Параскевия Осиповна

Мать ребёнка: Петух Кацярына (Екатерина) Осиповна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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