Петух Юзаф (Осип) Васильев
Место рожденияСидоровичи
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1735
Отец: Петух Василь (Базыль)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петух Авдотья Сымоновна
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Петух Василь Юзафов он же Осипов
Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Петух Марьяна (Марыя) Юзафовна она же Осиповна
Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Петух Игнацы (Игнат) Юзафов он же Осипов
Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петух Матэвуш (Мацей) Юзафов он же Осипов
Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов
Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Петух Якуб (Яков) Юзафов он же Осипов
Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна
Смерть
Неизвестно