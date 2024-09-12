Петух Юзаф (Осип) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Юзаф (Осип) Васильев

Место рождения

Сидоровичи

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Петух Василь (Базыль)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петух Авдотья Сымоновна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Петух Василь Юзафов он же Осипов

Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Петух Марьяна (Марыя) Юзафовна она же Осиповна

Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Петух Игнацы (Игнат) Юзафов он же Осипов

Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петух Матэвуш (Мацей) Юзафов он же Осипов

Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Петух Якуб (Яков) Юзафов он же Осипов

Мать ребёнка: Петух Авдотья Сымоновна

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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