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Петух Авдотья Сымоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

03.01.1804 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Петух Василь Юзафов он же Осипов

Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Петух Марьяна (Марыя) Юзафовна она же Осиповна

Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Петух Игнацы (Игнат) Юзафов он же Осипов

Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петух Матэвуш (Мацей) Юзафов он же Осипов

Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Петух Якуб (Яков) Юзафов он же Осипов

Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
03.01.1804 ст.
Сидоровичи, Мядельский район, Минская область

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