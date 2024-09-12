Петух Авдотья Сымоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти03.01.1804 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Петух Василь Юзафов он же Осипов
Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Петух Марьяна (Марыя) Юзафовна она же Осиповна
Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Петух Игнацы (Игнат) Юзафов он же Осипов
Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петух Матэвуш (Мацей) Юзафов он же Осипов
Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов
Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Петух Якуб (Яков) Юзафов он же Осипов
Отец ребёнка: Петух Юзаф (Осип) Васильев
Смерть
03.01.1804 ст.