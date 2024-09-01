Петух (Дущинская) Анна Станиславна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух (Дущинская) Анна Станиславна

Место рождения

Стаховцы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
28.10.1800 ст.

Муж: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Ковяко (Петух) Катаржына (Кацярына) Тадэвушовна она же Фадзеевна

Отец ребёнка: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Петух Яким Тадэвушов он же Фадзеев

Отец ребёнка: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов

Сидоровичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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