Петух (Дущинская) Анна Станиславна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1800 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Ковяко (Петух) Катаржына (Кацярына) Тадэвушовна она же Фадзеевна
Отец ребёнка: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Петух Яким Тадэвушов он же Фадзеев
Отец ребёнка: Петух Тадэвуш (Фадзей) Юзафов он же Осипов
Смерть
Неизвестно