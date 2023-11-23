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Рыкунова Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Николай Прокофьев

Мать: Ирина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкунов Григорий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
20 ноября 1846 года определена просфирней
Рождение ребёнка
1801

Сын: Рыкунов Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рыкунов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Рыкунова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Флерова (Рыкунова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Рыкунова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Рыкунова) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич

Смерть
После 1847

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