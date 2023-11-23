Рыкунова Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Николай Прокофьев
Мать: Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
20 ноября 1846 года определена просфирней
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рыкунов Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рыкунов Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Рыкунова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Флерова (Рыкунова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Рыкунова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Рыкунова) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Рыкунов Григорий Васильевич
Смерть
После 1847