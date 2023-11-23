Рыкунов Иоанн Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Минервина (Рыкунова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рыкунова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна
Смерть
1856