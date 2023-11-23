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Рыкунов Иоанн Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Рыкунов Григорий Васильевич

Мать: Рыкунова Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рыкунова) Ульяна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1831

Сын: Рыкунов Василий Иванович

Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рыкунов Стефан Иоаннович

Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Минервина (Рыкунова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рыкунов Николай Иванович

Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рыкунова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: (Рыкунова) Ульяна Васильевна

Смерть
1856

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