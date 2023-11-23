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Рыкунов Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

20.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Неизвестно Василий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкунова Ксения Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник в с. Архангельское Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1801

Сын: Рыкунов Платон Григорьевич

Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рыкунов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Рыкунова) Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Флерова (Рыкунова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Рыкунова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Рыкунова) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна

Смерть
20.04.1840

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