Рыкунов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти20.04.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Неизвестно Василий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник в с. Архангельское Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рыкунов Платон Григорьевич
Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рыкунов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Рыкунова) Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Флерова (Рыкунова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Рыкунова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Рыкунова) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Рыкунова Ксения Николаевна
Смерть
20.04.1840