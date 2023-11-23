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(Рыкунова) Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рыкунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рыкунов Стефан Иоаннович

Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Минервина (Рыкунова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рыкунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рыкунова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Смерть
После 1845

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