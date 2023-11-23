(Рыкунова) Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Минервина (Рыкунова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рыкунова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рыкунов Иоанн Григорьевич
Смерть
После 1845