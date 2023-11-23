Рыкунов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиОколо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви села Кузяева Мышкинского уезда
Смерть
Около 1869
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Рыкунова (Ситская) Мария Иоанновна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Рыкунова (Ситская) Мария Иоанновна