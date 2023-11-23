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Рыкунов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Около 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Рыкунов Иоанн Григорьевич

Мать: (Рыкунова) Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкунова (Ситская) Мария Иоанновна

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви села Кузяева Мышкинского уезда
Смерть
Около 1869
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рыкунов Федор Николаев

Мать ребёнка: Рыкунова (Ситская) Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Рыкунов Василий Николаев

Мать ребёнка: Рыкунова (Ситская) Мария Иоанновна

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