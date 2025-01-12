Флерова (Рыкунова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Флеров Петр Петрович
Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Флерова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Милкова (Флерова) Фавста Петровна
Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Георгиевская (Флерова) Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич
Смерть
После 1846