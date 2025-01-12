Флерова (Рыкунова) Анна Григорьевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Флерова (Рыкунова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1846

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Рыкунов Григорий Васильевич

Мать: Рыкунова Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флеров Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Флеров Петр Петрович

Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Флерова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Милкова (Флерова) Фавста Петровна

Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Георгиевская (Флерова) Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Флеров Петр Андреевич

Смерть
После 1846

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