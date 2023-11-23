Николай Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Прокофьев

Николай Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Прокофий Стефанов

Мать: Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четвертинина Анна Николаева

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Оносова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1773

Сын: (Миров) Кондратий Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Рыкунова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Грузинцева Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Миров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.