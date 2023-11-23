Николай Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Прокофий Стефанов
Мать: Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четвертинина Анна Николаева
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Оносова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1773
Сын: (Миров) Кондратий Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Рыкунова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Грузинцева Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Смерть
Неизвестно