Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четвертинина Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1773
Сын: (Миров) Кондратий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Рыкунова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Грузинцева Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Николай Прокофьев