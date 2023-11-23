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Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четвертинина Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Прокофьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Прокофьев

Рождение ребёнка
1773

Сын: (Миров) Кондратий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Прокофьев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Прокофьев

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Рыкунова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Николай Прокофьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Грузинцева Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Николай Прокофьев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Миров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Прокофьев

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