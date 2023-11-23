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Четвертинина Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Прокофьев

Мать: Ирина Алексеева

Бракосочетание
06.02.1806

Муж: Четвертинин Иоанн Федоров

Супруг(-а): Анна Николаевна Четвертинина
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Отец ребёнка: Четвертинин Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Четвертинина) Александра Иоанновна

Отец ребёнка: Четвертинин Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Четвертинин Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Четвертинин Иоанн Федоров

Смерть
Неизвестно

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