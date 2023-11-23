Четвертинина Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Прокофьев
Мать: Ирина Алексеева
Бракосочетание
06.02.1806
Супруг(-а): Анна Николаевна Четвертинина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова
Отец ребёнка: Четвертинин Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Четвертинина) Александра Иоанновна
Отец ребёнка: Четвертинин Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Четвертинин Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Четвертинин Иоанн Федоров
Смерть
Неизвестно