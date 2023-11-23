Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

20.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Четвертинин Иоанн Федоров

Мать: Четвертинина Анна Николаева

Бракосочетание
17.05.1829

Муж: Фиолетов Арсений Иоаннов

Супруг(-а): Арсений Иоаннович Фиолетов (Неверов)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лаврова (Фиолетов) Глафира Арсеньева

Отец ребёнка: Фиолетов Арсений Иоаннов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фиолетов Вениамин Арсеньев

Отец ребёнка: Фиолетов Арсений Иоаннов

Рождение ребёнка
08.01.1839

Сын: Фиолетов Евгений Арсеньев

Отец ребёнка: Фиолетов Арсений Иоаннов

Смерть
20.01.1855

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