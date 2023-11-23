Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти20.01.1855
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
17.05.1829
Супруг(-а): Арсений Иоаннович Фиолетов (Неверов)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лаврова (Фиолетов) Глафира Арсеньева
Отец ребёнка: Фиолетов Арсений Иоаннов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фиолетов Вениамин Арсеньев
Отец ребёнка: Фиолетов Арсений Иоаннов
Рождение ребёнка
08.01.1839
Сын: Фиолетов Евгений Арсеньев
Отец ребёнка: Фиолетов Арсений Иоаннов
Смерть
20.01.1855