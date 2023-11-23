Фиолетов Вениамин Арсеньев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Работа или профессия
Неизвестно
с 1845 года обучался в Угличском уездном духовном училище на отцовском содержании
Образование
1845
обучался в Угличском уездном духовном училище на отцовском содержании
Образование
1854
исключен из среднего отделения Ярославской духовной семинарии и духовного звания
Смерть
Неизвестно