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Фиолетов Вениамин Арсеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Фиолетов Арсений Иоаннов

Мать: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Работа или профессия
Неизвестно
с 1845 года обучался в Угличском уездном духовном училище на отцовском содержании
Образование
1845
обучался в Угличском уездном духовном училище на отцовском содержании
Образование
1854
исключен из среднего отделения Ярославской духовной семинарии и духовного звания
Смерть
Неизвестно

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