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Фиолетов Арсений Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Неверов Иоанн Иоаннов

Мать: Неверова Мелания Иоаннова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Спасского на Ильди Мологского уезда
Образование
1829
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда
Бракосочетание
17.05.1829

Жена: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Супруг(-а): Арсений Иоаннович Фиолетов (Неверов)
Работа или профессия
30.05.1829
рукоположен во священника к церкви села Дмитриевского Мологского уезда
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лаврова (Фиолетов) Глафира Арсеньева

Мать ребёнка: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фиолетов Вениамин Арсеньев

Мать ребёнка: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Рождение ребёнка
08.01.1839

Сын: Фиолетов Евгений Арсеньев

Мать ребёнка: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Работа или профессия
18.06.1855
уволен от должности
Работа или профессия
12.09.1855
по указу консистории определен к домовой церкви в сельца Ажерова, находящейся в ведении церкви села Спасского на Ильди, Мологского уезда
Смерть
Неизвестно

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