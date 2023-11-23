Фиолетов Арсений Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Неверов Иоанн Иоаннов
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Спасского на Ильди Мологского уезда
Образование
1829
окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда
Бракосочетание
17.05.1829
Супруг(-а): Арсений Иоаннович Фиолетов (Неверов)
Работа или профессия
30.05.1829
рукоположен во священника к церкви села Дмитриевского Мологского уезда
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лаврова (Фиолетов) Глафира Арсеньева
Мать ребёнка: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фиолетов Вениамин Арсеньев
Мать ребёнка: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова
Рождение ребёнка
08.01.1839
Сын: Фиолетов Евгений Арсеньев
Мать ребёнка: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова
Работа или профессия
18.06.1855
уволен от должности
Работа или профессия
12.09.1855
по указу консистории определен к домовой церкви в сельца Ажерова, находящейся в ведении церкви села Спасского на Ильди, Мологского уезда
Смерть
Неизвестно