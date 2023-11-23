Фиолетов Евгений Арсеньев
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1839
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1839
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Шипилова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Фиолетов Николай Евгеньев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Фиолетов Александр Евгеньев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Фиолетова) Варвара Евгеньева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1874