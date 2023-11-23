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Фиолетов Евгений Арсеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1839

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1839

Отец: Фиолетов Арсений Иоаннов

Мать: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Шипилова Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1866

Сын: Фиолетов Леонид Евгеньев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Фиолетов Николай Евгеньев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Фиолетов Александр Евгеньев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Фиолетова) Варвара Евгеньева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1874

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