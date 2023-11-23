Фиолетов Николай Евгеньев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Фиолетов Евгений Арсеньев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милонова (Фиолетова) Ольга Николаева
Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиолетов Евгений Николаев
Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фиолетова) Елизавета Николаева
Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиолетов Николай Николаев
Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фиолетова) Анна Николаева
Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Козлова Мышкинского уезда
Бракосочетание
12.06.1891
Супруг(-а): Николай Евгеньев Фиолетов
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: (Фиолетова) Галина Николаева
Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Смерть
Неизвестно