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Фиолетов Николай Евгеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Фиолетов Евгений Арсеньев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милонова (Фиолетова) Ольга Николаева

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиолетов Евгений Николаев

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фиолетова) Елизавета Николаева

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиолетов Николай Николаев

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова (Фиолетова) Татьяна Николаева

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фиолетова) Анна Николаева

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиолетов Сергей Николаев

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четверткова (Фиолетова) Зинаида Николаева

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаевская (Фиолетова) Мария Николаева

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Козлова Мышкинского уезда
Бракосочетание
12.06.1891

Жена: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Супруг(-а): Николай Евгеньев Фиолетов
Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: (Фиолетова) Галина Николаева

Мать ребёнка: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Смерть
Неизвестно

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