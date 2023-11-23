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Неверов Иоанн Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иоанн Алексеев

Мать: Анна Алексеева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.1 д.7947 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неверова Мелания Иоаннова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Неверова) Прасковья Иоаннова

Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова

Работа или профессия
1799
определен священником в Дивногорскую пустынь Угличского уезда,
Рождение ребёнка
1800

Сын: Лавров Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Неверова) Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Неверов Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фиолетов Арсений Иоаннов

Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова

Смерть
Неизвестно

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