Неверов Иоанн Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1774
Отец: Иоанн Алексеев
Мать: Анна Алексеева
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.1 д.7947 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Неверова) Прасковья Иоаннова
Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова
Работа или профессия
1799
определен священником в Дивногорскую пустынь Угличского уезда,
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лавров Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Неверова) Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Неверов Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Неверова Мелания Иоаннова
Смерть
Неизвестно