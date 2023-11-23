Иоанн Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.2622 ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128 ГАЯО ф.230 оп.13 д.7915 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 ГАЯО ф.230 оп.14 д.2093 ГАЯО ф.230 оп.14 д.2503 ГАЯО ф.230 оп.14 д.254... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Еремейцева Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1763
Сын: Федор Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Татьяна Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.1 д.7947 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242
Рождение ребёнка
1780
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
09.08.1784
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Источники: ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.107 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.219 Угличский филиал ГАЯО ф.90 оп.1 д.444
Смерть
Неизвестно