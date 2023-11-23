Иоанн Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоанн Алексеев

Иоанн Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.2622 ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128 ГАЯО ф.230 оп.13 д.7915 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 ГАЯО ф.230 оп.14 д.2093 ГАЯО ф.230 оп.14 д.2503 ГАЯО ф.230 оп.14 д.254... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Еремейцева Рыбинского уезда
Рождение ребёнка
1763

Сын: Федор Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Татьяна Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Неверов Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.1 д.7947 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242
Рождение ребёнка
1780

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
09.08.1784

Сын: Елецкий Диомид Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.107 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.219 Угличский филиал ГАЯО ф.90 оп.1 д.444
Смерть
Неизвестно

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