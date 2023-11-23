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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Алексей Иоаннов

Мать: не указана

Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Федор Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Татьяна Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Неверов Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.1 д.7947 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242
Рождение ребёнка
1780

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
09.08.1784

Сын: Елецкий Диомид Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Источники: ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.107 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.219 Угличский филиал ГАЯО ф.90 оп.1 д.444
Смерть
Неизвестно

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