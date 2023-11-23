Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Алексей Иоаннов
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.4566 ГАЯО ф.230 оп.13 д.5128
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1763
Сын: Федор Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Татьяна Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.1 д.7947 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242
Рождение ребёнка
1780
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
09.08.1784
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Источники: ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.107 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.219 Угличский филиал ГАЯО ф.90 оп.1 д.444
Смерть
Неизвестно