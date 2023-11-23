Неверова Мелания Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.1 д.7947 ГАЯО ф.230 оп.2 д.107 ГАЯО ф.230 оп.14 д.242
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Неверова) Прасковья Иоаннова
Отец ребёнка: Неверов Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лавров Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Неверов Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Неверова) Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Неверов Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Неверов Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Неверов Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Неверов Иоанн Иоаннов
Смерть
Неизвестно