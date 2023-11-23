Неверов Александр Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Неверов Иоанн Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Введенского Ростовского уезда
Рождение ребёнка
1831
Сын: Введенский Егор Александров
Мать ребёнка: Неверова Анна Александрова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кедрова (Неверов) Александра Александрова
Мать ребёнка: Неверова Анна Александрова
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.2 д.38а ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926 ГАЯО ф.230 оп.3 д.324
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Неверова) Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Неверова Анна Александрова
Смерть
Неизвестно