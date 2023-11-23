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Неверов Александр Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Неверов Иоанн Иоаннов

Мать: Неверова Мелания Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неверова Анна Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Введенского Ростовского уезда
Рождение ребёнка
1831

Сын: Введенский Егор Александров

Мать ребёнка: Неверова Анна Александрова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кедрова (Неверов) Александра Александрова

Мать ребёнка: Неверова Анна Александрова

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.7099 ГАЯО ф.230 оп.2 д.38а ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926 ГАЯО ф.230 оп.3 д.324
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Неверова) Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Неверова Анна Александрова

Смерть
Неизвестно

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