Четвертинин Иоанн Федоров
Место рожденияс. Дмитриевское Мологского уезда
Дата рождения1784
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Работа или профессия
Неизвестно
В 1806 г. священник села Введенского в Клыкове Мышкинского уезда. С 1826 года села Дмитриевского.
Образование
1794
обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца
Работа или профессия
1795
за ним было предоставлено дьяческое место в родном селе
Работа или профессия
1806
определен в священники села Введенского в Клыкове Мышкинского уезда
Бракосочетание
06.02.1806
Супруг(-а): Анна Николаевна Четвертинина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова
Мать ребёнка: Четвертинина Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Четвертинина) Александра Иоанновна
Мать ребёнка: Четвертинина Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Четвертинин Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Четвертинина Анна Николаева
Работа или профессия
1826
В 1806 г. священник села Введенского в Клыкове Мышкинского уезда. С 1826 года села Дмитриевского.
Смерть
1829