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Четвертинин Иоанн Федоров

Место рождения

с. Дмитриевское Мологского уезда

Дата рождения

1784

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Федор Федоров

Мать: Неизвестно (Четвертинин) Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
В 1806 г. священник села Введенского в Клыкове Мышкинского уезда. С 1826 года села Дмитриевского.
Образование
1794
обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца
Работа или профессия
1795
за ним было предоставлено дьяческое место в родном селе
Работа или профессия
1806
определен в священники села Введенского в Клыкове Мышкинского уезда
Бракосочетание
06.02.1806

Жена: Четвертинина Анна Николаева

Супруг(-а): Анна Николаевна Четвертинина
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фиолетова (Четвертинина) Ираида Иоаннова

Мать ребёнка: Четвертинина Анна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Четвертинина) Александра Иоанновна

Мать ребёнка: Четвертинина Анна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Четвертинин Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Четвертинина Анна Николаева

Работа или профессия
1826
В 1806 г. священник села Введенского в Клыкове Мышкинского уезда. С 1826 года села Дмитриевского.
Смерть
1829

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