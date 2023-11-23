(Четвертинина) Александра Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Четвертинина) Александра Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Четвертинин Иоанн Федоров

Мать: Четвертинина Анна Николаева

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