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(Четвертинина) Александра Иоанновна
(Четвертинина) Александра Иоанновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1819
Пол
Женский
Отец
Четвертинин Иоанн Федоров
1784 г.р.
Мать
Четвертинина Анна Николаева
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец:
Четвертинин Иоанн Федоров
Мать:
Четвертинина Анна Николаева
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